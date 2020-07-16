Чимаев после победы на UFC on ESPN 13 заявил о намерении стать чемпионом
Уроженец Чечни Хамзат Чимаев, представляющий Швецию, заявил, что намерен стать чемпионом UFC в полусреднем весе. Напомним, в ночь с 15 на 16 июля мск Чимаев на турнире UFC on ESPN 13, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби, победил представителя Уэльса Джона Филлипса.
«Чувствую себя потрясающе. Готов биться на следующей неделе, да хоть завтра, я очень голоден.
Если у вас есть оппонент, то дайте мне его. Я стану чемпионом UFC в полусреднем весе. Мне без разницы. Дайте мне оппонента — и я разнесу его, как сделал это сегодня», — рассказал Чимаев в интервью, опубликованном в официальном «инстаграме» UFC Russia.
26-летний Чимаев выступает в смешанных единоборствах с 2018 года. На его счету семь побед в семи поединках.
Чимаев получил бонус за выступление вечера на UFC on ESPN 13
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