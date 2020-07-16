Генри Сехудо: если завоюю третий пояс — стану величайшим бойцом в истории
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо предположил, что его можно будет назвать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, если ему удастся стать чемпионом в третьей весовой категории. Напомним, Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах.
«Мне кажется, если бы я завоевал третий пояс в UFC, то утвердился бы в статусе величайшего бойца в истории смешанных единоборств. Никому ведь не удастся сделать подобного, только Трипл Си», — приводит слова бойца MMA Junkie.
Также Сехудо ответил действующему чемпиону UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну, с которым они не раз обменивались резкими репликами.
Сехудо ответил Петру Яну на его слова о «лающем клоуне»
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