Генри Сехудо: если завоюю третий пояс — стану величайшим бойцом в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо предположил, что его можно будет назвать величайшим бойцом в истории смешанных единоборств, если ему удастся стать чемпионом в третьей весовой категории. Напомним, Сехудо, который после победы на турнире UFC в мае объявил о завершении карьеры, становился чемпионом в наилегчайшем и легчайшем весах.

«Мне кажется, если бы я завоевал третий пояс в UFC, то утвердился бы в статусе величайшего бойца в истории смешанных единоборств. Никому ведь не удастся сделать подобного, только Трипл Си», — приводит слова бойца MMA Junkie.

Также Сехудо ответил действующему чемпиону UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну, с которым они не раз обменивались резкими репликами.