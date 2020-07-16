Фьюри — Уайлдеру: иду за тобой, сосунок!

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри намекнул, что в скором времени его ожидает третий поединок с бывшим обладателем пояса американцем Деонтеем Уайлдером. Напомним, в первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором поединке, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC.
Британец выложил в свой «инстаграм» видео, в котором показано, как он тренируется и рычит.
«Иду за тобой, сосунок!» — подписал Фьюри видео, тегнув Уайлдера.
На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.
- 16 июля 2020
-
16:21
-
16:00
-
15:02
-
14:06
-
13:22
-
13:03
-
12:20
-
11:41
-
11:01
-
10:15
-
09:39
-
09:01
-
08:35
-
08:11
-
07:25
-
05:17
-
03:16
-
03:09
- 15 июля 2020
-
23:55
-
22:43
-
21:46
-
20:56
-
19:44
-
19:00
-
17:20
-
16:22
-
16:02
-
15:19
-
14:42
-
14:01
-
13:02
-
11:50
-
11:08
-
10:01
-
09:03