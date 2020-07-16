Фьюри — Уайлдеру: иду за тобой, сосунок!

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри намекнул, что в скором времени его ожидает третий поединок с бывшим обладателем пояса американцем Деонтеем Уайлдером. Напомним, в первом бою, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а во втором поединке, который прошёл в феврале 2020 года, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

Британец выложил в свой «инстаграм» видео, в котором показано, как он тренируется и рычит.

«Иду за тобой, сосунок!» — подписал Фьюри видео, тегнув Уайлдера.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом), одно поражение и одна ничья.