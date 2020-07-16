А. Емельяненко запустил флешмоб с «пузом». Фото

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко запустил новый флешмоб, призвав всех фотографировать свои животы и делиться фотографиями. Соответствующее фото он выложил в «Инстаграм».

«Вот вам флешмоб от тяжеловеса! Сфотографируй свой живот, выложи у себя на странице, пусть все посмотрят на твоё пузо!» — написал боец.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.

Вот что написали подписчики в комментариях.

«Почему, когда пил, не выставлял?»

«Александр, вот вы вроде бы пьёте газировки, но пресс остаётся рельефным! Пожалуйста, расскажите, в чём секрет?»

«Точно подметил, у 90% населения действительно пузо. С отложением целлюлитной пивной прослойки. Вряд ли этот челлендж им захочется проводить».