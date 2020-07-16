Порье намекнул на желание провести реванш с Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье намекнул, что хочет ещё раз выйти в октагон с действующим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Он заявил о желании побороться за пояс, принадлежащий россиянину.

Напомним, в поединке, состоявшемся в сентябре 2019 года, Порье проиграл Нурмагомедову, после того как россиянин успешно применил удушающий приём в третьем раунде.

«Я второй номер в мире. Дальше либо бой за звание претендента, либо опять за чемпионский пояс.

Я больше не стану делать шагов назад. Я вновь доказал свою значимость. Я уже 10 лет выступаю в UFC. Каждый следующий бой — самый важный. Считаю, я доказал, что являюсь следующим претендентом. Посмотрим, что будет», — цитирует Порье KLFY.

Последний бой Порье провёл в июне, победив Дэна Хукера.