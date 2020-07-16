Хукер: если подерусь с Фергюсоном — снова уеду в больницу
Боец UFC Дэн Хукер высказался о потенциальном поединке с Тони Фергюсоном.
«Это будет очередная война. Я знаю, почему фанаты так хотят увидеть этот поединок, потому что это будет безумный бой. Будь это победа или поражение — я наверняка снова уеду в больницу после боя с Тони Фергюсоном», — приводит слова Хукера BJPenn.
Напомним, поединок Дастина Порье и Дэна Хукера получил бонус «Лучший бой вечера» на турнире UFC Вегас 4. Для Дастина встреча на турнире UFC Вегас 4 стала первой с сентября минувшего года, когда он досрочно проиграл чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову. Что касается Хукера, то новозеландец потерпел первое поражение c декабря 2018 года. На бой с Дастином Порье он выходил после серии из трёх побед.
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