Пётр Ян: первый звонок после боя с Альдо сделал маме

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, кому позвонил после победы над Жозе Альдо и завоевания титула. По словам спортсмена, в первую очередь он связался с мамой.

«Маме звонил. Всегда после боя звоню ей сразу, потому что знаю, как она переживает. Очень важно, чтобы она понимала, что всё у меня в порядке. Смотрит ли мои бои? Смотрит, уходит-приходит, смотрит. Спрашивает, как и что там. Переживает. Каждая мама переживает за своего ребёнка. Для мамы мы всегда дети», — приводит слова спортсмена «Екатеринбург Онлайн».

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян завоевал титул чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 251. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно справился с Жозе Альдо.