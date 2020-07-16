Пётр Ян: первый звонок после боя с Альдо сделал маме
Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян рассказал, кому позвонил после победы над Жозе Альдо и завоевания титула. По словам спортсмена, в первую очередь он связался с мамой.
«Маме звонил. Всегда после боя звоню ей сразу, потому что знаю, как она переживает. Очень важно, чтобы она понимала, что всё у меня в порядке. Смотрит ли мои бои? Смотрит, уходит-приходит, смотрит. Спрашивает, как и что там. Переживает. Каждая мама переживает за своего ребёнка. Для мамы мы всегда дети», — приводит слова спортсмена «Екатеринбург Онлайн».
Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян завоевал титул чемпиона в легчайшем весе на турнире UFC 251. На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) он досрочно справился с Жозе Альдо.
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