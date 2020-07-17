Джоджуа: всего за один месяц смогла подготовиться в сложный для всего мира период
Девушка-боец UFC Лиана Джоджуа поблагодарила своих болельщиков за поддержку и поздравления, полученные после победы над Дианой Белбите и подчеркнула, что на подготовку к поединку с румынкой у неё был лишь месяц.
«Спасибо всем за поздравления. Это важная победа для меня, я была голодна до побед. Всего за один месяц я смогла подготовиться в этот сложный для всего мира период. Вы не представляете сколько труда пришлось вложить, чтобы уложиться в эти сроки. „Ахмат“ сила. Отдельное спасибо Максиму Гришину, который остался после своего дебюта и помогал нам во многом», — написала Джоджуа.
Соответствующий пост можно увидеть на странице спортсменки в «Инстаграме».
Напомним, что Лиана Джоджуа на турнире в Абу-Даби досрочно победила Диану Белбите.
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