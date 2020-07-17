Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели
30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Александры Албу.
Вот как выглядит спортсменка.
Посмотреть фото можно в её «инстаграме».
Подписчики оценили красоту Александры, оставив такие комментарии.
«Какие изгибы».
«Ты просто огонь».
«Шикарная красавица, да ещё и дерётся».
Последний бой Албу провела в октябре 2019 года на турнире UFC Fight Night 162 в Сингапуре. Александра вышла в октагон с представительницей Таиланда Ломой Лукбунми и потерпела поражение раздельным решением судей.
Албу дебютировала в смешанных единоборствах в 2013 году. Всего на её счету три победы и два поражения в MMA.
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