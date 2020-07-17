Непобеждённый американский боксёр Мэзион погиб в 24 года

Непобеждённый американский боксёр Трэвелл Мэзион погиб в результате дорожной аварии. Об этом информирует TMZ.
Сообщается, что автомобиль, которым управлял Мэзион, выехал на встречную полосу, задел одну из машин и врезался в другую. Боксёр погиб на месте, а 61-летний водитель, в которого он врезался, скончался в больнице.
В настоящее время полиция пока не установила причин, по которым автомобиль Мэзиона выехал на встречную полосу.
Мэзион, известный под прозвищем Чёрная Магия, пришёл в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. Боксёр, выступавший в первом полусреднем весе, провёл 17 поединков, одержав в них 17 побед, в том числе 13 нокаутом. Его последним соперником был мексиканец Фернандо Кастанеда, который в январе 2020 года потерпел поражение нокаутом за 58 секунд. В том бою Мэзион завоевал вакантный титул WBC-NABF.
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