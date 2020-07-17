Шестилетний мальчик спас сестру от собаки. За это его признали почётным чемпионом по боксу

Шестилетний мальчик по имени Бриджер Уокер спас сестру от нападения собаки. За такой поступок WBC признал его почётным чемпионом.

Собака искусала мальчика, и на его лицо наложили множество швов.

«Мы наградили шестилетнего Бриджера Уокера званием почётного чемпиона WBC за его смелые действия, которые отображают наилучшие человеческие качества. Бриджер, ты герой!» — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» организации.

Посмотреть фото можно в «твиттере» WBC.

Подписчики поприветствовали такое решение WBC.

«Бриджер — настоящий герой. «Если кому-то пришлось бы умереть, я думал, что это должен быть я». Малыш — крутой парень. Не растерялся в ситуации с сестрой», — написал один из них в комментариях.