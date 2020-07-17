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Шестилетний мальчик спас сестру от собаки. За это его признали почётным чемпионом по боксу

Шестилетний мальчик спас сестру от собаки. За это его признали почётным чемпионом по боксу
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Шестилетний мальчик по имени Бриджер Уокер спас сестру от нападения собаки. За такой поступок WBC признал его почётным чемпионом.

Собака искусала мальчика, и на его лицо наложили множество швов.

«Мы наградили шестилетнего Бриджера Уокера званием почётного чемпиона WBC за его смелые действия, которые отображают наилучшие человеческие качества. Бриджер, ты герой!» — отмечается в сообщении в официальном «твиттере» организации.

Посмотреть фото можно в «твиттере» WBC.

Подписчики поприветствовали такое решение WBC.

«Бриджер — настоящий герой. «Если кому-то пришлось бы умереть, я думал, что это должен быть я». Малыш — крутой парень. Не растерялся в ситуации с сестрой», — написал один из них в комментариях.

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