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Нурмагомедова поставили в пример Джону Джонсу

Нурмагомедова поставили в пример Джону Джонсу
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший американский боец MMA Чейл Соннен рассказал, в чём чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов превосходит обладателя пояса в полутяжёлом весе Джона Джонса.

«Сейчас у Джона есть только один бой — с Фрэнсисом Нганну, — который заинтересовал бы публику. Все хотят увидеть его поражение. А Хабиб Нурмагомедов — непобеждённый боец. Проиграл только один раунд. Самый доминирующий боец в истории спорта — у него больше всего раундов с оценкой 10:8.

Почему он настолько интересен? Всё просто. Он хорошо преподносит себя, не играет, не притворяется. Джон же работал над своим образом длительное время. Он даже выбирал для себя самую скучную роль миролюбивого парня. Это вызывает отторжение», — рассказал Соннен в своём подкасте.

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