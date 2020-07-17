Аскаров, Ибрагимов и Царукян сделали вес перед турниром UFC Fight Island 2

В ночь с 18 на 19 июля на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В его главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания и уложились в лимит весовой категории. Оба показали на весах 56,6 кг.

Напомним, что соперники уже бились в феврале и тогда Фигейредо провалил взвешивание, из-за чего не смог получить титул, даже невзирая на победу.

В ходе турнира также выступят три россиянина: Аскар Аскаров, Хадис Ибрагимов и Арман Царукян. Все спортсмены уложились в лимиты своих весовых категорий.

UFC Fight Island 2. Взвешивание

Основной кард

Дейвисон Фигейредо (125 фунтов) — Джозеф Бенавидес (125 фунтов)

Джек Херманссон (186) — Келвин Гастелум (186)

Марк Дьякисе (156) — Рафаэль Физиев (156)

Ариан Липски (126) — Луана Каролина (126)

Алешандре Пантожа (125) — Аскар Аскаров (126)

Предварительный кард

Роман Долидзе (206) — Хадис Ибрагимов (206)

Грант Доусон (150) — Нед Наримани (150)

Джозеф Даффи (155,5) — Хоэль Альварес (156)

Бретт Джонс (136) — Монтел Джексон (136)

Малкольм Гордон (135) — Амир Альбази (136)

Дэви Рамос (156) — Арман Царукян (156)

Карлос Фелипе (261) — Сергей Спивак (240).