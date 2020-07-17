Харитонов дебютирует в боксе и подерётся с бывшим соперником Виталия Кличко
Боец смешанных единоборств Сергей Харитонов в сентябре 2020 года дебютирует в профессиональном боксе. Спортсмен выступит на турнире промоушена WTKF и встретится с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе, бывшим соперником Виталия Кличко Кевином Джонсоном. Об этом рассказал глава лиги WTKF Владимир Хрюнов.
«Мы проведём большой боксёрский турнир, приуроченный ко дню города Химки — сборная России против сборной мира. Капитаном российской команды будет Сергей Харитонов. Его соперником станет Кевин Джонсон. Бой будет 10-раундовым», — приводит слова Хрюнова «Спорт-экспресс».
Встреча Харитонова с Джонсоном состоится 6 сентября в Химках. На кону поединка будет стоять титул чемпиона WTKF.
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