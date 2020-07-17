Петру Яну подарили элитный внедорожник «Мерседес»

Основатель клуба «Архангел Михаил», глава Русской медной компании Игорь Алтушкин поздравил чемпиона UFC Петра Яна с завоеванием титула в легчайшем весе и подарил бойцу элитный внедорожник «Мерседес» GLE 450.

Соответствующие фотографии можно посмотреть на странице клуба «Архангел Михаил» в «Инстаграме», членом которого является Пётр Ян.

Напомним, ранним утром 12 июля по московскому времени Пётр Ян на турнире UFC 251 на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) одержал досрочную победу над экс-чемпионом промоушена в полулёгком весе Жозе Алду, таким образом завоевав титул.

Несколько дней назад россиянин вернулся в Екатеринбург. Не так давно Ян заявлял, что будет готов провести следующий бой осенью 2020 года.