Царукян и Ибрагимов потолкались со своими соперниками во время битвы взглядов
В ночь с 18 на 19 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В его преддверии бойцы провели традиционные дуэли взглядов. В ходе церемонии у некоторых спортсменов сдавали нервы и они проявляли эмоции.
Так, россиянин армянского происхождения Арман Царукян потолкался с Дэви Рамосом, а Хадис Ибрагимов также не сдержался, стоя перед Романом Долидзе. Аскар Аскаров, напротив, проявил спокойствие и «мирно» разошёлся с Алешандро Пантожей.
Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».
Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Island 2 встретятся Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону противостояния будет титул чемпиона в наилегчайшем весе.
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