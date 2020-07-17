Царукян и Ибрагимов потолкались со своими соперниками во время битвы взглядов

В ночь с 18 на 19 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В его преддверии бойцы провели традиционные дуэли взглядов. В ходе церемонии у некоторых спортсменов сдавали нервы и они проявляли эмоции.

Так, россиянин армянского происхождения Арман Царукян потолкался с Дэви Рамосом, а Хадис Ибрагимов также не сдержался, стоя перед Романом Долидзе. Аскар Аскаров, напротив, проявил спокойствие и «мирно» разошёлся с Алешандро Пантожей.

Соответствующее видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, в главном поединке турнира UFC Fight Island 2 встретятся Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес. На кону противостояния будет титул чемпиона в наилегчайшем весе.