Ян поделился впечатлениями о подаренном ему элитном «Мерседесе»

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился впечатлениями от подарка, который ждал его в Екатеринбурге после возвращения из Абу-Даби. Глава бойцовского клуба «Архангел Михаил» подарил спортсмену элитный внедорожник «Мерседес» GLE 450.

«Я знал, что меня ждёт какой-то сюрприз. Очень приятно, это огромнейший подарок. Очень приятно именно внимание Игоря Алексеевича, и даже не ко мне, а ко всей команде и тем ребятам, которые ещё только на своём старте — у них есть все возможности, чтобы заниматься спортом. Только тренируйся и показывай результат.

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Мне нравятся машины, каждому мужчине и парню это интересно. Со многими машинами я как «аватар»: сажусь и чувствую, что какое-то слияние происходит», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил» в «Инстаграме».