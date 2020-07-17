Ривера, который проигрывал Яну, признался, что чемпионство Петра не даёт ему покоя
Боец UFC Джимми Ривера отдал должное Петру Яну, который завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе, но признал, что этот факт не даёт ему покоя.
«Это раздражает меня. Это не даёт мне покоя. Я не говорю, что он мне не нравится, как чемпион. Он классный боец и проделал отменную работу в противостоянии с Жозе Альдо. Просто в бою с Петром я был близок к победе и узнал, как дорого стоят последние секунды раунда. Я не допустил той же ошибки в противостоянии с Коди Стэменном и был сфокусирован на протяжении всего поединка», — приводит слова Риверы BJ Penn.
Пётр Ян и Джимми Ривера провели поединок в июне 2019 года на турнире UFC 238 в Чикаго (штат Иллинойс, США). Тогда россиянин победил решением судей.
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