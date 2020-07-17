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Дана Уайт не исключил, что Фергюсон встретится с Хукером

Дана Уайт не исключил, что Фергюсон встретится с Хукером
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт отреагировал на недавние заявления бойца Дэна Хукера, который рассуждал о возможном противостоянии с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком дивизионе Тони Фергюсоном. По словам Уайта, поединок Фергюсона с Хукером может действительно состояться.

«Может ли состояться бой Фергюсона с Хукером? Не знаю, посмотрим. Дэн показал классное выступление в минувшем бою. Он выглядел великолепное, и обещаю, что мы разберёмся. Как я уже говорил, сейчас я не занимаюсь организацией новых встреч. Я по-прежнему на «Бойцовском острове» и занят тем, чем занят», — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, Хукер в предыдущем бою встретился с Дастином Порье и в зрелищной дуэли уступил ему решением судей. Тони Фергюсон в последнем поединке досрочно проиграл Джастину Гэтжи.

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