Уланбеков получил новую дату и соперника для дебюта в UFC
Боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков проведёт дебютный поединок в UFC 12 сентября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.
Соперником Уланбекова станет Бруно Силва. На счету бразильца два поединка в лучшей лиге мира. Встреча с Халидом Тахой была признана несостоявшейся, а в поединке с Давидом Двораком он уступил единогласным решением судей.
Что касается Уланбекова, то он должен был провести дебютный бой в UFC в ночь с 18 на 19 июля на «Бойцовском острове». Предполагалось, что его соперником станет Александр Доскальчук. Но после смерти Абдулманапа Нурмагомедова Тагир отказался от полёта в Абу-Даби и снялся с турнира.
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