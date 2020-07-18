Уланбеков получил новую дату и соперника для дебюта в UFC

Боец смешанных единоборств Тагир Уланбеков проведёт дебютный поединок в UFC 12 сентября, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Бретт Окамото со ссылкой на менеджера спортсмена Али Абдель-Азиза.

Соперником Уланбекова станет Бруно Силва. На счету бразильца два поединка в лучшей лиге мира. Встреча с Халидом Тахой была признана несостоявшейся, а в поединке с Давидом Двораком он уступил единогласным решением судей.

Что касается Уланбекова, то он должен был провести дебютный бой в UFC в ночь с 18 на 19 июля на «Бойцовском острове». Предполагалось, что его соперником станет Александр Доскальчук. Но после смерти Абдулманапа Нурмагомедова Тагир отказался от полёта в Абу-Даби и снялся с турнира.