Российский боец, метивший на место Хабиба, опроверг слухи об увольнении из UFC

Российский боец UFC Роман Богатов опроверг информацию об увольнении из UFC.



«Дэна Уайт был недоволен, что я сделал столько нарушений во время боя. Но про увольнение никто ничего не говорил», — приводит слова Богатова ТАСС.



Богатов заявлял, что век Хабиба Нурмагомедова заканчивается, и выказывал притязания на чемпионский титул UFC в лёгком весе.



Роман Богатов дебютировал в UFC на турнире UFC 251 и уступил единогласным решением судей бразильскому бойцу Леандро Сантосу. Для Богатова это первое поражение в смешанных единоборствах при 10 победах.



Ранее боец Алексей Кисер, секундант дебютировавшего в UFC в минувшие выходные Романа Богатова, рассказал, что его выгнали из промоушена за то, что у него на руке неонацистская татуировка.