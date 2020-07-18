Российский боец, метивший на место Хабиба, опроверг слухи об увольнении из UFC
Российский боец UFC Роман Богатов опроверг информацию об увольнении из UFC.
«Дэна Уайт был недоволен, что я сделал столько нарушений во время боя. Но про увольнение никто ничего не говорил», — приводит слова Богатова ТАСС.
Богатов заявлял, что век Хабиба Нурмагомедова заканчивается, и выказывал притязания на чемпионский титул UFC в лёгком весе.
Роман Богатов дебютировал в UFC на турнире UFC 251 и уступил единогласным решением судей бразильскому бойцу Леандро Сантосу. Для Богатова это первое поражение в смешанных единоборствах при 10 победах.
Ранее боец Алексей Кисер, секундант дебютировавшего в UFC в минувшие выходные Романа Богатова, рассказал, что его выгнали из промоушена за то, что у него на руке неонацистская татуировка.
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