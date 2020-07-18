Александр Емельяненко рассказал, почему Исмаилов ему проиграет

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, почему, по его мнению, Магомед Исмаилов проиграет ему в их поединке.



«Хочу обратить внимание. Многие слушают, но не слышат. Почему Магомед Исмаилов мне проиграет? Во-первых, он открыто заявляет, что выходит не драться и побеждать, а сделать шоу. Он выходит показать красивый бой, но выходит не за победой на ринг. Плюс открыто говорит, что это не его весовая категория и он выходит попытать счастья. Получится — не получится… Поэтому он горит. Он обречен заранее, до боя, на поражение. Ростом он такой. Маленький с большой башкой. Будешь бить — не промахнешься», — сказал Емельяненко в видеообращении к подписчикам в «Инстаграме».

Напомним, Емельяненко и Исмаилов подерутся на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat, который состоится в Сочи 24 июля. Поединок должен был состояться 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса его перенесли.



На счету 38-летнего Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (20 — нокаутом), потерпел семь поражений, а один поединок завершился вничью. У 34-летнего Исмаилова 15 побед, 2 поражения и 1 ничья в 18 боях в MMA.