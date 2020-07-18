Чеченский правозащитник вызвал на бой Тайсумова из-за дружбы с Кадыровым

Руководитель чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд» Мансур Садулаев вызвал на бой российского бойца UFC Майрбека Тайсумова, обвинив его в дружбе с главой Чеченской республики Рамзаном Кадровым.
«Я обращаюсь к Майрбеку Тайсумову. Я тоже являюсь спортсменом, хоть и не профессиональный смпортсен как ты. Я образаюсь к тебе как спортсмен. Я тоже нахожусь в Вене, в Австрии, и я вызываю тебя на ринг сразиться со мной. Я буду под чеченским флагом, а ты под российским, кадыровским. Под флагом тех, кого ты восхваляешь и рекламируешь, под флагом тех, кто убивает наш народ, кто пытает и известен на весь мир тем, что он нарушает права человека.
Многим будет интересно посмотреть на этот бой. Жду от тебя видеоответа», — обратился Садулаев к Тайсумову.
По заявлению Садулаева, многие чеченцы в Европе называют себя беженцами от режима Рамзана Кадырова, но принимают с почестями спортсменов из Чечни, которые, как Тайсумов, пользуются расположением руководства республики.
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