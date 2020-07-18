Ибрагимов: считаю, что как боец я намного лучше, чем Долидзе

Боец UFC в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов поделился ожиданиями от противостояния с дебютантом лиги Романом Долидзе. Россиянин убеждён, что он гораздо сильнее оппонента.
«Два поражения в UFC не лучшее начало карьеры в промоушене. Это важнейший поединок для меня, надо побеждать, чтобы дальше биться. Мне очень хочется выступать в этой организации. Я понимаю, что подготовка прошла более ответственно. Но понимаю, что не имею право на ошибку, возможно, психологически, это не очень хорошо для меня. Но я чувствую, что готов и могу победить. Считаю, что я намного лучший боец и этот момент мне как-то помогает, понимаю, что ничего такого нет», — рассказал Ибрагимов в интервью, размещённом на странице UFC Russia в «Инстаграме».
Напомним, бой Ибрагимов — Долидзе состоится в предварительном карде турнира UFC Fight Island. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.
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