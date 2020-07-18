Царукян отправился на турнир UFC без тренера и нашёл ему замену в самолёте на пути в ОАЭ

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян рассказал, как готовился к турниру UFC Fight Island 2, и поделился мыслями о Дэви Рамосе, с которым ему предстоит подраться в ночь с 18 на 19 июля по московскому времени.

Кроме того, Арман рассказал, что прибыл на «Бойцовский остров» без постоянного тренера.

«Дорога на «Бойцовский остров» была очень тяжёлой. Сначала прилетел в Москву, где у меня взяли тест на коронавирус. Там мы просидели трое суток. Потом вылетели в Абу-Даби, ещё здесь находились в карантине двое суток. Потом прошли ещё один тест. По-моему, я сдал за это время пять тестов. Путь был нелёгким, но я готов к бою, давно его жду. Могу ещё несколько суток в номере побыть, лишь бы выйти и подраться.



Тренировочные центры во время карантина были закрыты, поэтому не мог добавлять в тренировочный цикл, например, плавание. Но нам с тренером удалось поработать в одном зале, куда мы могли приглашать других специалистов. Могу сказать, что подготовка прошла очень хорошо. Не выезжал на сборы, так как границы были закрыты, но готов хорошо. Уверен, в воскресенье покажу себя на все 100%. Считаю Рамоса одним из лучших специалистов по джиу-джитсу в мире. В ММА он дрался с сильными соперниками, у него хороший рекорд. Мой грэплинг, может быть, и не лучше, чем у него, но ММА – разносторонний вид спорта, здесь нужно быть лучшим во всём.



На остров Яс я летел один, тренер не мог отправиться со мной. В самолёте встретил тренера Горца Шамиля Алибатырова. Он спросил: «Ты один?», я ответил — да. И вот теперь он помогает мне здесь на протяжении уже второй недели. Мы как одна команда сейчас. Рассказал ему, как готовился, о плане. Он будет выводить меня на бой. Если бы не знал никого из русских спортсменов здесь, пришлось бы гораздо сложнее», — рассказал Царукян в интервью UFC Russia.

Напомним, бой Царукян — Рамос состоится в предварительном карде турнира UFC Fight Island. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.