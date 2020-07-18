Роман Долидзе: Хадиса Ибрагимова изучил, хороший спортсмен. Будет очень интересный бой

Боец UFC в полутяжёлом весе Роман Долидзе поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Хадисом Ибрагимовым. Грузинский дебютант лиги убеждён, что отлично готов к бою.



«Всегда стараюсь подходить к каждому бою в лучшей форме. Этот лагерь не был исключением. Считаю, я готов к поединку. Особо не любитель пересматривать бои оппонентов, но на этот раз более профессионально подошли — посмотрел, изучил. Считаю его хорошим спортсменом, с хорошей любительской карьерой. Думаю, предстоит очень интересный бой», — завил Долидзе в интервью YouTube-каналу UFC Russia.



Напомним, бой Ибрагимов — Долидзе состоится в предварительном карде турнира UFC Fight Island. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу.