Ян высказал версию, почему бойцы из Сибири и с Кавказа успешны в ММА

Чемпион UFC в легчайшей весовой категории Пётр Ян объяснил, почему бойцы из Сибири и с Кавказа добиваются успехов в смешанных единоборствах. По его словам, немалую роль играют условия, окружающие спортсменов.
«Думаю, дело в условиях. В Сибири много самородков, ребят, которые хотят чего-то достичь, кем-то стать, чтобы вырваться из рутины. Зачем это тому, у кого всё есть, кто всегда сыт? Необходимо быть готовым к сумасшедшей работе, к постоянным ограничениям, к дисциплине.
Так и с Кавказом. Это идеология, воспитание. Ребёнок с детства не курит и не пьёт, а идёт в зал. Хотелось бы, чтобы людей с такими взглядами становилось только больше", — приводит слова Яна «RT на русском».
Напомним, 12 июля Пётр Ян завоевал титул чемпиона UFC, досрочно победив Жозе Альдо.
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