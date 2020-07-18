Менеджер Хабиба: из России приходит много фейковых новостей

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опроверг слухи о возможном уходе россиянина из спорта и назвал это фейковой новостью из России.

«Из России приходит много фейковых новостей. Как говорит Дональд Трамп, это «фейк ньюс». Если вы не слышали ничего об уходе Нурмагомедова от самого Хабиба, от меня или от Даны Уайта, значит речь идёт о фейке. Источниками в данном вопросе являемся мы и Дана Уайт», — заявил Абдель-Азиз в интервью, размещённом на канале TMZ в YouTube.

Напомним, 3 июля у Хабиба Нурмагомедова скончался отец. Абдулманапу Нурмагомедову было 57 лет. После его смерти стали появляться слухи, что чемпион UFC завершит карьеру.

Менеджер спортсмена уже несколько раз опровергал подобную информацию.