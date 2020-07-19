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Менеджер Хабиба рассказал об условиях, при которых Макгрегор получит реванш

Менеджер Хабиба рассказал об условиях, при которых Макгрегор получит реванш
Бокс/ММА / UFC 0

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и временного чемпиона организации Джастина Гэтжи рассказал об условиях, при которых Нурмагомедов даст реванш бывшему чемпиону организации в двух весовых категориях Конору Макгрегору.

«Джастин отказался от боя с Конором, мне об этом сказал даже Хабиб. Сейчас правила диктуем мы, а Конор где-то позади, ему нужно победить в каком-то бою и подзаработать. Хабиб и Гэтжи сейчас чемпионы, а Конор на четвёртом или пятом смете. Ему нужно провести бой с Диасом или Масвидалем, чтобы он был нам интересен. Ему нужно провести бой против хорошего соперника и одержать победу. У Конора один вариант получить бой с Хабибом — подраться с Махачевым. Тогда Хабиб ему даст реванш», — сказал Али Абдель-Азиз в интервью TMZ.

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