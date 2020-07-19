Царукян о конфликте между Арменией и Азербайджаном: остановите войну!

Российский боец армянского происхождения Арман Царукян после победы над бразильцем Дави Рамосом единогласным решением судей на турнире UFC Fight Night 172, который проходит в ОАЭ на Бойцовском острове, высказался насчёт конфликта между Арменией и Азербайджаном.



«Это победу я посвящаю своей родине — Армении. Хочу сейчас поддержать моих земляков. Ситуация непростая. На нас нападают, не дают спокойно жить. Хотелось бы, чтобы всё это прекратилась. Чтобы эта политика остановилась. Зачем это устраивать? Люди умирают. Никто не хочет воевать. Сейчас 21 век! О какой войне вообще может идти речь?! У нас умерли люди, у них тоже умирают. Зачем это нужно? Остановите это!



У нас в России много друзей-азербайджанцев. Много с кем мы общаемся. И из-за этой ситуации — из-за политики — не пересекаться или ещё что-то? Да, они наши враги — по территории у них своя политика, но мы в России живем мирно. У нас нет национальностей. Тут у нас одна национальность — россияне. Я хочу, чтобы всё это прекратилось, чтобы мы мирно жили — без войны. Мирное небо над нашими головами — это самое главное», — приводит слова Царукяна «Спорт-экспресс».

Царукян победил Рамоса единогласным решением судей на UFC Fight Night 172