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Аскаров единогласным решением судей одолел Пантожу на UFC Fight Night 172

Аскаров единогласным решением судей одолел Пантожу на UFC Fight Night 172
Бокс/ММА / UFC 0

Россиянин Аскар Аскаров единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алешандре Пантожей в бою, который состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

В целом, россиянин провёл максимально прагматичный поединок, контролировал тайминг, действия соперника и по ощущениям забрал этот бой. Все трое судей были такого же мнения.

В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.

Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, а ещё один россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде.

Долидзе нокаутировал Ибрагимова в первом раунде на UFC Fight Night 172
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