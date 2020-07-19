Аскаров единогласным решением судей одолел Пантожу на UFC Fight Night 172

Россиянин Аскар Аскаров единогласным решением судей одержал победу над бразильцем Алешандре Пантожей в бою, который состоялся в рамках турнира UFC Fight Night 172, который проходит на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.



В целом, россиянин провёл максимально прагматичный поединок, контролировал тайминг, действия соперника и по ощущениям забрал этот бой. Все трое судей были такого же мнения.



В главном событии встретятся бойцы наилегчайшей весовой категории Дейвисон Фигередо и Джозеф Бенавидес. На кону поединка будет стоять вакантный титул чемпиона лиги. В соглавном бою будут драться Джек Харманссон и Келвин Гастеллум.

Ранее российский боец армянского происхождения Арман Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом, а ещё один россиянин Хадис Ибрагимов проиграл нокаутом грузину Роману Долидзе в первом раунде.