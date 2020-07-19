Пётр Ян отстранён от боёв на месяц по медицинским причинам. Гришин – на полгода
Стали известны медицинские отстранения по итогам турнира UFC 251, сообщает MMA Fighting.
Российский боец Пётр Ян, который на «Бойцовском острове» победил бразильца Жозе Альдо и стал чемпионом промоушена в лёгком весе, отстранён на 30 дней. Без контактов на тренировках россиянина отстранили на 21 день. Его соперника отстранили от боёв на 45 дней и 30 дней без контакта.
Российский тяжеловес Максим Гришин отстранён на 180 дней или до тех пор, пока врач не проведёт рентгенографию носа, также 21 день без контактов на тренировках. Роман Богатов – на 30 дней. Ещё один представитель России Муслим Салихов условно отстранён на семь дней.
Напомним, на счету 27-летнего Яна 15 побед и одно поражение в 16 боях в смешанных единоборствах.
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