Дейвисон Фигейредо: я привык расти вместе с дикими животными, и думаю, взял кое-что от них
Дейвисон Фигейредо прокомментировал победу над Джозефом Бенавидесом на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). На кону стоял вакантный титул чемпиона лиги в наилегчайшей весовой категории.
«Я чувствую себя действительно хорошо и очень много работал для этого. Знал, что моё время придет, и это моё время. Я хотел приехать сюда и принести этот пояс своим людям. Я здесь, я чемпион. Я привык расти вместе с дикими животными, и думаю, что взял кое-что от них. Я свирепый парень в восьмиугольнике», — приводит слова Фигейредо MMA Fighting.
За карьеру в смешанных единоборствах Фигейредо провёл 20 боёв, в которых он одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.
Фигейредо победил Бенавидеса и стал чемпионом UFC в наилегчайшей весовой категории
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