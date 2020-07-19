Дейвисон Фигейредо: я привык расти вместе с дикими животными, и думаю, взял кое-что от них

Дейвисон Фигейредо прокомментировал победу над Джозефом Бенавидесом на турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2, который состоялся на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). На кону стоял вакантный титул чемпиона лиги в наилегчайшей весовой категории.

«Я чувствую себя действительно хорошо и очень много работал для этого. Знал, что моё время придет, и это моё время. Я хотел приехать сюда и принести этот пояс своим людям. Я здесь, я чемпион. Я привык расти вместе с дикими животными, и думаю, что взял кое-что от них. Я свирепый парень в восьмиугольнике», — приводит слова Фигейредо MMA Fighting.

За карьеру в смешанных единоборствах Фигейредо провёл 20 боёв, в которых он одержал 19 побед и потерпел 1 поражение.