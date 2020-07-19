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Дана Уайт опроверг, что контракт на бой Адесанья — Коста подписан

Дана Уайт опроверг, что контракт на бой Адесанья — Коста подписан
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт опроверг информацию, появившуюся в СМИ в ночь с 18 на 19 июля по московскому времени, согласно которой чемпион лиги в среднем весе Исраэль Адесанья проведёт следующий поединок 19 сентябре и подерётся с Пауло Костой.

«Этой сделки ещё нет. Понимаете, если бы контракт был подписан обоими бойцами, то сегодня на турнире вы бы видели промо и анонсы. Сводит с ума, когда говорят, что сделка есть, а контракты ещё не подписаны», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.

Напомним, Исраэль Адесанья в предыдущем поединке защищал титул от посягательств Йоэля Ромеро и победил кубинца единогласным решением судей. Что касается Пауло Косты, в минувшем бою он также справился с Ромеро.

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