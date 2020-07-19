Чимаев выступит на турнире UFC 25 июля, он проведёт второй бой за 10 дней

Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выступит 25 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет новобранец лиги Риз Макки. Сначала об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Ариэль Хельвани.

Затем на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island информацию подтвердил президент лиги Дана Уайт. Таким образом, Чимаев проведёт второй поединок за 10 дней.

Боец дебютировал в лиге в ночь с 15 на 16 июля по московскому времени и досрочно победил Джона Филлипса. Благодаря успеху он получил бонус в размере $ 50 тыс. за выступление вечера.

Напомним, главным поединком турнира UFC 25 июля станет противостояние Даррена Тилла и Роберта Уиттакера.