Чимаев выступит на турнире UFC 25 июля, он проведёт второй бой за 10 дней
Шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев выступит 25 июля на турнире UFC на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником станет новобранец лиги Риз Макки. Сначала об этом на своей странице в «Твиттере» сообщил обозреватель Ариэль Хельвани.
Затем на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island информацию подтвердил президент лиги Дана Уайт. Таким образом, Чимаев проведёт второй поединок за 10 дней.
Боец дебютировал в лиге в ночь с 15 на 16 июля по московскому времени и досрочно победил Джона Филлипса. Благодаря успеху он получил бонус в размере $ 50 тыс. за выступление вечера.
Напомним, главным поединком турнира UFC 25 июля станет противостояние Даррена Тилла и Роберта Уиттакера.
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