Уайт сначала не понял вопрос о Богатове, а потом предположил, что Романа не отчисляли
Президент UFC Дана Уайт не смог толком ответить на вопрос, отчислен ли из лиги боец лёгкого веса экс-чемпион М-1 россиянин Роман Богатов.
«Кто был отчислен из UFC? Мне кажется, эта информация не соответствует действительности», — сказал Уайт на пресс-конференции после турнира UFC Fight Island 2.
Напомним, Роман Богатов дебютировал в лучшей лиге мира на турнире UFC 251. В предварительном карде единогласным решением судей он уступил 40-летнему бразильцу Леонардо Сантосу. И это было первым поражением в профессиональной карьере Романа.
Позже в СМИ распространилась информация, что россиянин потеряет место в лиге из-за того, что у его секунданта, выходившего в октагон, была замечена татуировка нацистского характера.
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