Грузинский боец Долидзе извинился за жест после победы над россиянином на турнире UFC

В ночь с 18 на 19 июля по московскому времени на турнире UFC Fight Island 2 в лучшей лиге мира дебютировал грузинский боец Роман Долидзе, тренирующийся и проживающий в последние годы в Украине. Его соперником стал россиянин Хадис Ибрагимов. Схватка прошла в полутяжёлом весе и завершилась в первом раунде досрочной победой Романа.
После неё Долидзе не сдерживал эмоций и позволил себе некрасивый жест в адрес Хадиса. Позже он извинился.
«Считаю, это было немного неправильно. Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи только помогают мне в октагоне. Там я совсем другой человек, чем в жизни. Мы до этого встретились, пообщались. А тут подошел — борзо смотрит на меня. Думаю, что случилось? Необычная ситуация. Я извинился перед Хадисом, потому что это было неправильно», — приводит слова Долидзе «Спорт-экспресс».
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