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Грузинский боец Долидзе извинился за жест после победы над россиянином на турнире UFC

Грузинский боец Долидзе извинился за жест после победы над россиянином на турнире UFC
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 18 на 19 июля по московскому времени на турнире UFC Fight Island 2 в лучшей лиге мира дебютировал грузинский боец Роман Долидзе, тренирующийся и проживающий в последние годы в Украине. Его соперником стал россиянин Хадис Ибрагимов. Схватка прошла в полутяжёлом весе и завершилась в первом раунде досрочной победой Романа.

После неё Долидзе не сдерживал эмоций и позволил себе некрасивый жест в адрес Хадиса. Позже он извинился.

«Считаю, это было немного неправильно. Это вызвано тем, что был накал во время взвешивания. Я немножко не понял этого. Но такие вещи только помогают мне в октагоне. Там я совсем другой человек, чем в жизни. Мы до этого встретились, пообщались. А тут подошел — борзо смотрит на меня. Думаю, что случилось? Необычная ситуация. Я извинился перед Хадисом, потому что это было неправильно», — приводит слова Долидзе «Спорт-экспресс».

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