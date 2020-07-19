Менеджер Хабиба: Аскаров — следующий чемпион наилегчайшего веса
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и глава агентства Dominance, поделился впечатлениями от победы Аскара Аскарова над Алешандре Пантожей на турнире UFC Fight Island 2. Абдель-Азиз убеждён, что в скором времени россиянин завоюет титул в наилегчайшем дивизионе.
«Я так горжусь этим парнем. У него нет слуха. Он не может слышать советы своих секундантов, но он будет следующим чемпионом в наилегчайшей весовой категории», — написал Абдель-Азиз в «сторис» на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, Аскаров в ночь с 18 на 19 июля по московскому времени выступил на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC Fight Island 2 и единогласным решением судей победил Алешандре Пантожу.
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