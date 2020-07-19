Боец UFC, побеждавший Конора Макгрегора, объявил о завершении карьеры

Боец UFC Джо Даффи объявил о завершении карьеры. Такое решение он принял после поражения от Йоэля Альвареса на турнире UFC Fight Island 2, которое стало для него третьим кряду.

«Спасибо всем за слова поддержки, которые я получал на протяжении всей недели. Мне повезло пройти такое путешествие в ММА и я действительно благодарен за этот опыт. На протяжении всего тренировочного лагеря чувствовал себя отлично. Был уверен, что верну прежнюю форму, но когда вышел в клетку, всё развалилось на куски.

Думаю, пришло время осознать, что во мне больше нет этого. Поздравляю Йоэля Альвареса и благодарю UFC за предоставленные возможности. Мне жаль, что не достиг своих целей. Приношу извинения фанатам, друзьям, семье. Я официально завершаю карьеру в смешанных единоборствах", — написал Даффи на своей странице в «Инстаграме».

На заре карьеры, выступаю в Cage Warriors, Даффи победил удушающим приёмом Конора Макгрегора. Тогда ему потребовалось 38 секунд. Добавим, что Джо принял решение об уходе из спорта в возрасте 32 лет.