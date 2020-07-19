Видео: бурная и искренняя радость Физиева от получения бонуса UFC в размере $ 50 тыс.
В ночь с 18 на 19 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В основном карде выступил Рафаэль Физиев, встретившийся с Марком Дьякисе. Соперники показали яркое противостояние, победа единогласным решением была присуждена Физиеву.
За зрелищную схватку спортсмены получили бонус за лучший бой вечера. Оба были вознаграждены чеками на $ 50 тыс. Физиев, судя по всему, узнал об этом в гостиничном номере и не скрывал радости. Рафаэль восторженно кричал и победно вскидывал руки.
Отметим, что бой с Марком Дьякисе был третьим в карьере Физиева в UFC. До этого он проиграл Магомеду Мустафаеву, а затем победил Алекса Уайта.
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