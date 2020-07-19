Видео: сокрушительное поражение Ибрагимова и победы Аскарова и Царукяна на турнире UFC

Ранним утром 19 июля по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Island 2. В его ходе выступили сразу три россиянина.

Первым из них в клетку вышел боец лёгкого веса Арман Царукян, одержавший победу единогласным решением судей над опытным Дэви Рамосом. После в октагоне появился боец полутяжёлого веса Хадис Ибрагимов, потерпевший сокрушительное поражение в противостоянии с Романом Долидзе. Эта осечка стала для россиянина третьей кряду в UFC.

В основном карде выступил Аскар Аскаров, победивший в непростом поединке единогласным решением судей Алешандре Пантожу. Это вторая победа Аскарова в UFC.

Фрагменты всех этих поединков доступны на «Чемпионате».