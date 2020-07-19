Бенавидес: знал, что это мой последний шанс на титул, но я не уйду вот так

Бывший четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC Джозеф Бенавидес поделился впечатлениями от поражения в бою с Дейвисоном Фигейредо. Американец понимает, что упустил последний шанс завоевать пояс, но отметил, что не собирается завершать карьеру.
«Целью было стать лучшим в этом спорте, быть чемпионом. Знаю, это была последняя попытка завоевать титул. Я был близок, мне повезло, ведь я находился среди топ-бойцов своего дивизиона на протяжении одиннадцати лет. Это невероятное путешествие, это прекрасно.
Не уйду вот так. В нашем спорте ничего нельзя гарантировать. Не собираюсь снова гнаться за титульным поединком, но и не хочу уходить на такой ноте. Мне просто хочется выходить и драться. Не собираюсь побить ещё десять парней, потому что знаю, что это был последний шанс на титул", — приводит слова Бенавидеса MMA Fighting.
Напомним, на турнире UFC Fight Island 2 Бенавидес в первом же раунде уступил Дейвисону Фигередо.
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