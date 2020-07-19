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Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигейредо

Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигейредо
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Аскар Аскаров вызвал на бой новоиспечённого чемпиона организации в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо.

«Поздравляю нового чемпиона Фигейредо с отличным выступлением. Я рад, что в нашем дивизионе есть такие парни, которые показывают настоящее зрелище, которое любит публика. Огромное уважение ветерану Джозефу Бенавидесу, это беспощадная игра и тут выживают сильнейшие. Фигейредо заявил, что хочет оставаться активным, я тоже хочу заявить, что уже готов забрать у него титул пока он сильно не привык к нему. UFC, Дана Уайт, если хотите увидеть кровь Фигередо, то пришлите мне контракт», — написал Аскаров в своём «инстаграме».

Фигейредо победил Джозефа Бенавидеса нокаутом. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона лиги.

Аскар Аскаров на том же турнире в непростом поединке победил единогласным решением судей Алешандре Пантожу. Это вторая победа Аскарова в UFC.

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