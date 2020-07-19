Аскаров бросил вызов чемпиону UFC Фигейредо

Российский боец UFC Аскар Аскаров вызвал на бой новоиспечённого чемпиона организации в наилегчайшем весе Дейвисона Фигейредо.
«Поздравляю нового чемпиона Фигейредо с отличным выступлением. Я рад, что в нашем дивизионе есть такие парни, которые показывают настоящее зрелище, которое любит публика. Огромное уважение ветерану Джозефу Бенавидесу, это беспощадная игра и тут выживают сильнейшие. Фигейредо заявил, что хочет оставаться активным, я тоже хочу заявить, что уже готов забрать у него титул пока он сильно не привык к нему. UFC, Дана Уайт, если хотите увидеть кровь Фигередо, то пришлите мне контракт», — написал Аскаров в своём «инстаграме».
Фигейредо победил Джозефа Бенавидеса нокаутом. На кону поединка стоял вакантный титул чемпиона лиги.
Аскар Аскаров на том же турнире в непростом поединке победил единогласным решением судей Алешандре Пантожу. Это вторая победа Аскарова в UFC.
- 19 июля 2020
-
18:04
-
16:59
-
15:55
-
14:34
-
13:49
-
12:45
-
12:38
-
11:43
-
11:19
-
11:09
-
10:33
-
10:19
-
09:59
-
09:45
-
09:40
-
09:23
-
07:39
-
06:58
-
05:30
-
05:22
-
03:45
-
03:13
-
03:06
-
03:01
-
00:56
- 18 июля 2020
-
23:44
-
22:49
-
21:35
-
20:19
-
19:18
-
19:05
-
18:38
-
17:47
-
16:50
-
15:39