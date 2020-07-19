Гастеллум: можно потерпеть много поражений, но ты не будешь повержен
Боец UFC Келвин Гастеллум прокомментировал своё поражение от Джека Херманссона на турнире UFC Fight Island 2.
«Я очень расстроен, мне жаль. Я мог выступить гораздо лучше. Спасибо моей семье, друзьям за их поддержку. Я люблю вас. Можно потерпеть много поражений, но ты не будешь повержен. Нужно уметь проходить через поражения, чтобы знать, кто ты есть, откуда ты способен подняться и как ты умеешь выходить из такого положения», — написал Келвин Гастеллум.
Бой завершился в первом раунде победой Джека Херманссона, который провёл болевой приём на ногу соперника.
В главном поединке турнира UFC Fight Island 2 Дейвисон Фигередо победил Джозефа Бенавидеса и завоевал вакантный пояс чемпиона организации в наилегчайшем весе.
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