Гастеллум: можно потерпеть много поражений, но ты не будешь повержен

Боец UFC Келвин Гастеллум прокомментировал своё поражение от Джека Херманссона на турнире UFC Fight Island 2.



«Я очень расстроен, мне жаль. Я мог выступить гораздо лучше. Спасибо моей семье, друзьям за их поддержку. Я люблю вас. Можно потерпеть много поражений, но ты не будешь повержен. Нужно уметь проходить через поражения, чтобы знать, кто ты есть, откуда ты способен подняться и как ты умеешь выходить из такого положения», — написал Келвин Гастеллум.



Бой завершился в первом раунде победой Джека Херманссона, который провёл болевой приём на ногу соперника.



В главном поединке турнира UFC Fight Island 2 Дейвисон Фигередо победил Джозефа Бенавидеса и завоевал вакантный пояс чемпиона организации в наилегчайшем весе.