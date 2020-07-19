Джо Роган отметил выступление Армана Царукяна на турнире UFC Fight Island 2

Комментатор UFC Джо Роган высоко оценил выступление Армана Царукяна на турнире UFC Fight Island 2.



«В этом предварительном карде было несколько талантливых бойцов, но этот парень, Арман Царукян, сильно выделяется на фоне других. Ему всего 23 года, но он является одним из самых многообещающих талантов в смешанных единоборствах. Сегодня он доминирующе победил настоящего зверя — Дэйви Рамоса. Это было впечатляюще. Следите за этим парнем», — написал Джо Роган на своей странице в «Инстаграме».



Царукян одержал победу над бразильским бойцом Дави Рамосом единогласным решением судей. Российский боец провёл весьма уверенный поединок, не оставив сопернику ни шанса.