Херманссон: верю, что Пауло Коста станет чемпионом

Боец UFC Джек Херманссон поделился мнением о потенциальном поединке между чемпионом организации в среднем весе Исраэлем Адесаньей и Пауло Костой.
«Я верю, что Пауло Коста станет чемпионом и я буду бороться за титул. Коста сможет оказать давление на Адесанью. Его прессинг просто безумный. Он бросает все силы, которые может. Он способен выкладываться практически в каждом раунде, у него невероятное телосложение и сила. Я думаю, что он доставит проблем Адесанье. Но в этом спорте никогда не знаешь, что произойдёт. Адесанья — великий боец, он настоящий волшебник. Это будет интересный поединок», — приводит слова Херманссона MMAFighting.
Ранее сообщалось, что Исраэль Адесанья проведёт следующий поединок 19 сентябре и подерётся с Пауло Костой. Но Дана Уайт опроверг эту информацию.
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