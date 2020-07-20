А. Емельяненко: люблю свою жену, и эти чувства взаимны!
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в «Инстаграме» пост, посвящённый его жене.
«Самый тяжёлый груз, который мы тащим, — это мысли в нашей голове! Люблю свою жену, и эти чувства взаимны!» — написал он, прикрепив текст к своей фотографии, совмещённой с изображением женского профиля.
Посмотреть изображение можно в «инстаграме» Александра Емельяненко.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Откуда у тебя жена?»
«Какую жену, ты не женат же?!»
«Семья — это главное в нашей жизни!»
Официально 38-летний Александр Емельяненко не женат. Он дважды был в браке. От первого брака у него есть дочь Полина, которая родилась в 2007 году и проживает с матерью.
А. Емельяненко запустил флешмоб с «пузом». Фото
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