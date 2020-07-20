Кремлёв признал факт переговоров по бою Альварес — Чудинов
Российский боксёр Фёдор Чудинов может выйти на ринг со знаменитым мексиканцем Саулем Альваресом. Об этом рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв. Вместе с тем он не сообщил, где и когда может пройти поединок.
«Идут переговоры. Мне бы хотелось увидеть этот бой», — приводит слова Кремлёва ТАСС.
30-летний Альварес является действующим чемпионом мира во втором среднем весе по версии WBA. Он дебютировал в профессиональном боксе в 2009 году, когда ему было 18 лет. Всего на его счету 56 поединков, в которых он одержал 53 победы (в том числе 36 нокаутом), одно поражение и две ничьи.
32-летний Чудинов пришёл в профессиональный бокс в 2009 году. На его счету 22 победы (в том числе 15 нокаутом) и два поражения.
Менеджер Бивола сообщил о его желании подраться с Альваресом
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