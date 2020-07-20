Харитонову нашли другого соперника на его дебют в боксе. Он тоже дрался с Кличко

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов может дебютировать в профессиональном боксе в поединке с Мануэлем Чарром. Об этом рассказал известный российский промоутер Владимир Хрюнов.

Ранее сообщалось, что соперником Харитонова станет Кевин Джонсон. И он, и Чарр в разное время выходили на ринг с бывшим чемпионом мира в тяжёлом весе Виталием Кличко.

«Я предложил Мануэлю Чарру провести бой с Сергеем Харитоновым 6 сентября на день города Химок. В понедельник ждём ответ», — приводит слова Хрюнова ТАСС.

На счету Харитонова 39 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 31 победу и потерпел восемь поражений. У Чарра 31 победа (в том числе 17 нокаутом) и четыре поражения в профессиональном боксе.