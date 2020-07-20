Александр Емельяненко: Исмаилов слаб абсолютно во всём

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился мыслями о Магомеде Исмаилове, с которым ему предстоит провести поединок 24 июля. По словам спортсмена, он не видит у соперника каких-либо сильных качеств.
«Сильных сторон я не вижу. У него одни лишь слабые стороны. Он слаб абсолютно во всём. Как вольник, Мага просто бросается в ноги издалека и переводит в партер.
Исмаилов активен в первые минуты боя, потом его активность начинает сильно спадать. Он неподвижен, работает на полной стопе. Я скоростной боец, физически развит, функционально подготовлен. Ему будет тяжело держать высокий темп, его надолго не хватит.
Мага накинул ещё где-то 12 кг. Повесьте на себя столько и попробуйте походить так весь день. Это будет очень тяжело и изнурительно. Исмаилов говорит, что выходит не за победой, а чтобы показать шоу, держа мысль: «А вдруг повезёт?» Конечно, везде бывают исключения, но с таким настроем нельзя выходить на бой.
Я же никогда не устраиваю шоу. Как любой боец, стараюсь закончить поединок досрочно: нокаутом, болевым или удушающим. Шоу от меня вообще никакого не ждите. Я собираюсь много бить и отправить его спать», — приводит слова Емельяненко «Всепроспорт.ру».
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